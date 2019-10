Bitte nicht verklatschen! Nach der 1:2-Pleite des VfB Stuttgart gegen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden am Freitagabend hat der HSV in der Partie Hamburger SV gegen SpVgg Greuther Fürth am Samstag am Samstag (13 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) die große Chance, die Tabellenführung zurückzuerobern und der Favoritenrolle gerecht zu werden.

Dafür muss der HSV seine Heimstärke abrufen. Die Hanseaten holten im Volksparkstadion zehn von zwölf möglichen Punkten. Darauf will HSV-Trainer Dieter Hecking (55) aufbauen: ,,Es ist wichtig, viele Heimpunkte zu holen und sich dieser schwierigen Aufgabe Fürth zu stellen." Zuletzt konnten die Hamburger mit dem 2:2 bei Jahn Regensburg endlich auch gegen ihren Angstgegner aus der Oberpfalz punkten. Die Fürther konnten sie im letzten Jahr zu Hause schlagen, in Franken gab es ein müdes 0:0.

Fürth geht mit viel Respekt in die Partie in Hamburg. ,,Wir wissen, was uns erwartet", sagt Coach Stefan Leitl, ,,der HSV hat eine individuell richtig gute Mannschaft und einen sehr guten Trainer, der ihr eine klare Handschrift vermittelt hat." Die Fürther hatten 2014 das Pech, ohne Niederlage und nur durch die Auswärtstor-Regel (0:0 / 1:1) gegen den Hamburger SV nicht wieder direkt in die Bundesliga zurückgekehrt zu sein. In Hamburg gelang dem Kleeblatt noch kein Tor, insgesamt ist der HSV in sieben Spielen gegen die Fürther ungeschlagen.

Wie sehe ich das Spiel HSV gegen SpVgg Greuther Fürth live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel HSV gegen SpVgg Greuther Fürth am Samstag ab 13 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 2 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Sven Haist. Michael Born. Die Konferenz betreut Peter Hardenacke.

Wird Jahn HSV gegen SpVgg Greuther Fürth live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte und zeigt demzufolge alle 306 Partien der 2. Liga live und in HD. Eine längere Zusammenfassung der Partie HSV gegen SpVgg Greuther Fürth gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau im Free-TV.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Zweitliga-Spiel HSV gegen SpVgg Greuther Fürth bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel HSV gegen SpVgg Greuther Fürth an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 13 Uhr.

