Das nächste Nord-Derby in der noch jungen Saison! Die Partie HSV gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) wird für beide Nordklubs richtungweisend. Zudem treffen die beiden Trainer auf ihren jeweiligen Ex-Klub. Dieter Hecking war von 2006 bis 2009 Coach der Hannoveraner, Mirko Slomka saß 2014 auf der Hamburger Trainerbank - und rettete den HSV über die Relegation gegen Greuther Fürth.

Die bessere Ausgangsposition hat eindeutig der Hamburger SV. Die Hanseaten sonnen sich mit zehn Punkten und drei Siegen in Folge an der Tabellenspitze, sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Hannover 96 hinkt dagegen den eigenen Ansprüchen hinterher, der Bundesliga-Absteiger rangiert mit fünf Punkten nur auf Platz zehn. ,,Wir haben natürlich einen anderen Anspruch", sagt 96-Verteidiger Marcel Franke, ,,wenn ein Verein wie Hannover 96 absteigt, ist es doch klar, dass man in der 2. Liga oben mitspielen möchte." Die Frage ist nur: Wie? Das 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth war am vergangenen Samstag ein Stimmungsdämpfer. Nach den Abgängen von Walace (Udinese Calcio) und Iver Fossum, den es zu Aalborg BK zieht, gehen 96-Coach Mirko Slomka langsam die Mittelfeldspieler aus.