Nach dem Prestige-Sieg im Nordderby bei Werder Bremen ist das Selbstvertrauen von HSV-Trainer Tim Walter dem Anschein nach noch einmal gewachsen. Vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen den in der 2. Bundesliga noch ungeschlagenen 1. FC Nürnberg ließ der 45-Jährige keinen Zweifel an der eigenen Stärke erkennen. "Wir wissen, dass Nürnberg eine Herausforderung ist. Trotzdem: Wir kennen unsere Stärken, und dementsprechend wollen wir am Sonntag auch auftreten", meinte er. Anzeige

Für Werder Bremen geht es am Sonntag indes um Wiedergutmachung nach der Derby-Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang ist zu Gast bei Dynamo Dresden. In Sachsen peilt die Anfang-Elf den vierten Saisonsieg im achten Spiel an. Hannover 96 will im Parallelspiel den dritten Sieg in Serie. Die Niedersachsen von Trainer Jan Zimmermann empfangen den Tabellen-16. SV Sandhausen.