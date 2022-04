2. Liga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf gegen Hansa Rostock

Nach dem 1:0-Erfolg in der Vorwoche gegen den FC St. Pauli geht es für den FC Hansa Rostock (11. Platz/37 Punkte) in der 2. Fußball-Bundesliga schon am Freitagabend weiter. Um 18.30 Uhr erfolgt der Anpfiff des Auswärtsspiels gegen Fortuna Düsseldorf (13./33). Der SPORTBUZZER berichtet live aus der Merkur Spiel-Arena.

