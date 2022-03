2. Liga im Liveticker: Hansa ohne Neidhart und Fröde gegen Holstein Kiel

In diesem Ostseeduell steckt viel drin. Der FC Hansa Rostock (15. Platz/28 Punkte) hat am Freitagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) die Möglichkeit Holstein Kiel (11./31) wieder tiefer in den Abstiegskampf reinzuziehen. Mit einem Sieg können die Hausherren an den Gästen aus Schleswig-Holstein vorbeiziehen. Dazu muss Hansa allerdings seine Heimschwäche (nur zwei Siege aus zwölf Spielen) ablegen. Der SPORTBUZZER begleitet die Partie mit einem Liveticker.

