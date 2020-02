2. Liga im Liveticker: Holstein Kiel trifft auf den FC St. Pauli

Das nächste Nordderby in der 2. Bundesliga steht vor der Tür und Skeptiker fragen: Was soll das nur werden? Die drittschlechteste Heimmannschaft Holstein Kiel empfängt am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) das zweitschlechteste Auswärtsteam FC St. Pauli. Der letzte Heimerfolg der Schleswig-Holsteiner liegt dreieinhalb Monate zurück. Damals gelang ein 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum.