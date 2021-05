2. Liga im Liveticker: Holstein Kiel trifft im Nachholspiel auf Jahn Regensburg

Holstein Kiel kann in der 2. Bundesliga vorzeitig die Aufstiegsrelegation perfekt machen. Bei einem Sieg am Donnerstag (15.30 Uhr/Sky) in der Nachholpartie gegen den SSV Jahn Regensburg könnten die Norddeutschen in den dann noch ausstehenden beiden Spielen nicht mehr von einem der ersten drei Plätze verdrängt werden.

