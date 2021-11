2. Liga im Liveticker: Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock

Zehn Tage nach dem 7:5-Elfmeter-Drama, bei dem der FC Hansa Rostock gegen Jahn Regensburg ins Pokal-Achtelfinale eingezogen ist, folgt am Sonnabend die nächste Begegnung beider Teams. In der 2. Fußball-Bundesliga gastieren die Ostseestädter (12. Platz/14 Punkte) dann erneut bei den Bayern (2./25). Anpfiff im Nord-Süd-Duell ist um 13.30 Uhr. Der SPORTBUZZER hält euch in einem Liveticker auf dem Laufenden.

