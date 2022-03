2. Liga im Liveticker: SV Sandhausen gegen Hansa Rostock

In diesem Duell steckt viel drin! Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock, dem aktuell sechs Akteure aufgrund einer Corona-Infektion fehlen, gastiert am Sonnabend ab 13.30 Uhr beim SV Sandhausen. Bei der Begegnung des 27. Spieltags geht es um einiges. Sowohl die Ostseestädter (12. Platz/31 Punkte), die zuletzt zwei Siege feierten, als auch der SVS (15./30), die seit dem Rückrundenstart noch ungeschlagen sind (3 Siege, 4 Unentschieden), kämpfen um wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Wer hat die Nase vorne? Der SPORTBUZZER berichtet via Liveticker.

