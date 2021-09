Marc Hensel will als erneute Interimslösung beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Jahn Regensburg eine Trendwende einleiten. "Wir haben versucht, sehr viel zu sprechen und auch neuen Input reinzubringen. Jetzt steht ein Gegner vor der Brust, der mit einer sehr breiten Brust agiert. Regensburg hat sich sehr gut vorbereitet, die Wucht behalten und an Spielstärke zugelegt", sagte der bisherige Co-Trainer der Sachsen vor der Partie des Tabellenletzten am Freitag (18.30 Uhr, Sky) in Regensburg. Der Jahn will hingegen zumindest wieder vorübergehend an die Tabellenspitze. Anzeige

Im Parallelspiel beim 1. FC Heidenheim will der SV Darmstadt 98 seine maue Bilanz gegen die Brenzstädter aufbessern. Von bisher neun Auswärtsduellen in Heidenheim konnten die Hessen nur eins für sich entscheiden - im September 2018 gab es ein 1:0. "Es gilt, diese Statistik zu verbessern und einen Sieg mehr draufzupacken", forderte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.