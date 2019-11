Die Partie Karlsruher SC gegen FC Erzgebirge Aue am Montag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) ist die Neuauflage der Zweitliga-Relegation von 2018.

Der Karlsruher SC musste damals seine Aufstiegspläne um ein Jahr verschieben. Aue gewann das Hinspiel mit 3:1 und blieb nach 0:0 im Rückspiel in der 2. Liga. Mit drei Toren trug sich Sören Bertram in die Chronik des FC Erzgebirge Aue ein. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster, als Profi mit dem KSC 1994 im UEFA-Cup-Halbfinale, kann am Montag wieder Geschichte schreiben, denn der letzte Sieg im Wildpark datiert aus dem Jahr 2006 - damals gewann man mit 1:0. Neben Dirk Schuster hat auch Aue-Stürmer Dimitrij Nazarov (29) eine KSC-Vergangenheit. ,,Dima" spielte von 2013 bis 2016 für die Badener.