2. Liga im Klassenkampf: Darum waren die letzten 96-Siege so wichtig 

Immer mehr Videokonferenzen werden notwendig, deren Ablauf sich jetzt aber verändert. Die DFL ist ja so etwas wie das Zentralkomitee des Profifußballs – das ZK sagt den Klubs, wie es zu laufen hat mit der Fortsetzung der Saison. Bisher waren es „Infoveranstaltungen“, wie 96-Chef Martin Kind aus Zuhörererfahrung berichtet. Wortmeldungen aus den Vereinen gab es kaum.

Das sind die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga nach der Corona-Zwangspause:

Im Notfallszenario will die DFL ein Modell festlegen für den Fall, dass die neun Spieltage nicht mehr durchgeführt werden können. Dann soll nach dem DFL-Antrag die aktuelle Tabelle gewertet werden.

Der 96-Boss appelliert zwar, „es gibt einen gemeinsamen Beschluss, die Saison zu Ende zu spielen, daran sollten sich alle halten“. Der sei „bewusst getroffen worden, Auf- und Absteiger sollen ausgespielt werden, auch als klares Signal an Dresden“.

96 müsste bei schnellem Abbruch keinen Abstieg befürchten

Gut also für 96, dass die letzten beiden Begegnungen gewonnen wurden. Durch das 3:1 gegen Kiel und das 3:0 in Nürnberg gelang der Mannschaft gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Pause der Sprint aus der Abstiegszone. Als Neunter gehört 96 zur Mittelschicht – und hätte bei einem schnellen Abbruch nicht zu befürchten, in die 3. Liga heruntergerechnet zu werden.

Die direkten Abstiegsplätze besetzen aktuell Karlsruhe und Dresden. Der Verdacht besteht ja, dass die Corona-Bedenken desto höher sind, je größer die Abstiegsgefahr ist. In der 3. Liga sind neben den beiden Spitzenreitern Duisburg und Mannheim auch die sechs Letzten für den Stopp – natürlich mit dem Ziel, dass keiner absteigen darf.