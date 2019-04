2. Liga kompakt: Unglaublich! Köln kassiert nächste Pleite - Ingolstadt hofft dank Kittel

1. FC Köln - SV Darmstadt 98 1:2 (0:1)

Was ist nur mit dem 1. FC Köln los? Trotz klarer Tabellenführung schlittern die Domstädter immer tiefer in eine Krise hinein. Die unverhoffte Heimpleite gegen eiskalte Darmstädter ist für Trainer Markus Anfang und seine Mannschaft der nächste herbe Rückschlag - dabei sollte nach dem peinlichen 0:3 in Dresden eigentlich eine rasche Reaktion her. Weit gefehlt, denn Köln ist nun auch im vierten Spiel in Serie ohne Sieg geblieben.