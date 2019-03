2. Liga kompakt: Arminia Bielefeld und SC Paderborn gelingen Blitz-Dreierpacks

SC Paderborn – FC Ingolstadt 3:1 (0:0)

Arminia Bielefeld – VfL Bochum 3:1 (0:0)

Mit einem Dreierpack binnen zehn Minuten hat sich Arminia Bielefeld den Sieg gegen den VfL Bochum gesichert. Die Ostwestfalen lagen eine Woche nach der üblen 1:5-Packung beim 1. FC Köln auch gegen den VfL Bochum zurück, bis der Knoten platzte und das 3:1 (0:0) perfekt gemacht wurde. Patrick Fabian hatte die Gäste nach 63 Minuten in Führung gebracht, doch dann nahm das Spiel der Arminia an Fahrt auf. Andreas Voglsammer (68.), Fabian Klos (78., Handelfmeter) und Jonathan Clauss (79.) schossen Bielefelds Treffer. In der 81. Minute sah der Bochumer Jan Gyamerah nach einer Notbremse die Rote Karte.

MSV Duisburg – 1. FC Köln abgesagt

Das Westduell zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Sonnabend mitteilte, habe die Platzkommission nach Besichtigung des Rasens in der Duisburger Arena entsprechend entschieden. „Eine Besserung ist angesichts der Prognose des Deutschen Wetterdienstes mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent am Samstag sowie am Sonntag nicht zu erwarten“, hieß es in der Mitteilung weiter. Ein neuer Termin für das Spiel werde „schnellstmöglich“ bekanntgegeben, teilte die DFL weiter mit.