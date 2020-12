2. Liga kompakt: Bartels schießt Kiel zurück an die Spitze - Düsseldorf nähert sich Führungsgruppe

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Liga zurückerobert. 24 Stunden nachdem der Hamburger SV durch ein 4:0 gegen den SV Sandhausen an den Störchen vorbeigezogen war, schlugen die Schleswig-Holsteiner zurück und setzten sich mit einem 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg wieder an die Spitze. Fin Bartels sorgte mit einem späten Treffer (80.) für den vierten Sieg der Kieler in Folge. Für Nürnberg war die Niederlage nach zuvor zwei Dreiern nacheinander derweil ein Rückschlag. Der Club steht somit weiter im Mittelfeld des Klassements. Anzeige

Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück 3:0 (1:0) Fortuna Düsseldorf schiebt sich immer mehr an die Spitzengruppe der 2. Liga heran. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler gewann das Verfolger-Duell gegen den VfL Osnabrück 3:0 (1:0), schob sich in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei und ist nun Fünfter. Für den dritten Fortuna-Sieg in Folge sorgten Shinta Appelkamp, der schon nach elf Minuten das 1:0 erzielte, sowie der gebürtige Bad Oldesloer Rouwen Hennings mit einem Doppelpack kurz vor dem Ende (89. und 90.+2). Osnabrück hat nun einen Punkt weniger als die Düsseldorfer auf dem Konto und fiel im Klassement auf Rang sieben zurück.

SC Paderborn - Eintracht Braunschweig 2:2 (2:1) Der SC Paderborn gerät zunehmend in die Krise. Nach zuvor drei Niederlagen nacheinander musste sich der Bundesliga-Absteiger gegen Eintracht Braunschweig trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung mit einem 2:2 (2:1) begnügen und ist den Abstiegsplätzen damit weiter näher als den Aufstiegsrängen. Dennis Srbeny (8., Foulelfmeter) und Chris Führich (19.) waren früh die beiden SCP-Treffer gelungen. Dann schlug Braunschweig zurück und verkürzte durch Fabio Kaufmann (29.). Paderborn musste nach einer Gelb-Roten-Karte für Christopher Antwi-Adjei (74.) in der Schlussphase zunächst in Unterzahl auskommen - und kassierte noch den Ausgleich. Nick Proschwitz glich aus (81.) und sorgte dafür, dass der Aufsteiger im Keller des Klassements einen Auswärtspunkt einfuhr. In der Nachspielzeit sah dann auch noch der Braunschweiger Marcel Bär die Ampelkarte (90.+1).