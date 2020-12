2. Liga kompakt: Bartels und Co. schießen Kiel auf Platz eins - Düsseldorf dreht Spektakel-Spiel

Holstein Kiel - VfL Bochum 3:1 (1:1)

Holstein Kiel hat vorübergehend die Tabellenführung der 2. Bundesliga übernommen. Am Freitagabend setzten sich die Störche im Topspiel gegen den VfL Bochum mit 3:1 (1:1) durch. Nach einer weitestgehend ereignislosen Anfangsphase erarbeitete sich der Tabellenzweite aus Bochum ein optisches Übergewicht, konnte dieses aber zunächst nicht in Zählbares ummünzen. Stattdessen fiel das Tor auf der anderen Seite. Nach einer Flanke von Fabian Reese kam Gäste-Verteidiger Bella Kotchap mit der Hand an den Ball, Schiedsrichter Robert Schröder entschied nach Studium der Videobilder auf Elfmeter. Alexander Mühling trat an und ließ Manuel Riemann im Bochumer Tor keine Abwehrchance (31.). Die Antwort folgte prompt. Fast im direkten Gegenzug verpassten es die Kieler, eine Ecke nachhaltig zu klären. Maxim Leitsch brachte den Ball zurück in die Gefahrenzone, wo Simon Zoller den schnellen Ausgleich besorgte (33.).

