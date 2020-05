2. Liga kompakt: Bielefeld mit Last-Minute-Sieg in Kiel - SVS schockt 96, Remis in Nürnberg und Karlsruhe

Arminia Bielefeld bleibt auf Bundesliga-Kurs: Bei Holstein Kiel setzte sich der Tabellenführer dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:0) durch. Nach einem langen Ball auf Fabian Klos legte der Arminia-Torjäger ab auf Jonathan Clauss, der abgeklärt zur verdienten 1:0-Führung der Ostwestfalen vollstreckte (23.). Auch danach blieb der Tabellenführer das bessere Team. Allerdings sah Bielefelds Manuel Prietl für ein taktisches Foul an Salih Özcan die zehnte Gelbe Karte, wird damit am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg gesperrt fehlen. Die Kieler erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit, kamen zum 1:1-Ausgleich (51.). Alexander Mühling verwandelte eine Flanke des zur Pause eingewechselten Fabian Reese. Jonas Meffert hatte gar die Führung für Holstein auf dem Schlappen, traf aber die Latte (56.). Gegen Ende wurde das Spiel immer offener. Und der Spitzenreiter kam tatsächlich noch zum Siegtreffer: Sven Schipplock markierte in der Nachspielzeit den 1:2-Endstand (90.+2).

1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0:0

In einer weitgehend ereignisarmen ersten Hälfte scheuten beide Mannschaften das Risiko. "Club"-Coach Jens Keller hatte sich vor der Partie bei Sky zuversichtlich in Bezug auf die Siegchancen seiner Elf geäußert, im letzten Drittel blieben die Nürnberger aber zunächst harmlos. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. In den zweiten 45 Minuten hatten die Franken durch einen Drehschuss von Robin Hack die große Chance zum Siegtreffer, doch der Ball prallte an den Pfosten (84.).