2. Liga kompakt: Bochum gelingt starkes Comeback gegen Dresden - Nürnberg rettet Punkt in Darmstadt

VfL Bochum - Dynamo Dresden 2:2 (0:0)

Der Trainerwechsel von Robin Dutt zu Thomas Reis sollte den schwach in die Saison gestarteten Bochumern einen neuen Impuls geben. Das gelang zunächst nur bedingt. Die Gastgeber zeigten sich gegen die Sachsen zwar offensivfreudig und bemüht, ließen aber die Präzision im letzten Drittel vermissen. Der frühere Weltmeister Mats Hummels und VfL-Ikone Michael „Ata“ Lameck, der seinen 70. Geburtstag im Stadion verbrachte, sahen eine enttäuschende erste Halbzeit, in der dem VfL die Verunsicherung weiter anzumerken war. Dresden, im ersten Durchgang klar die schwächere Mannschaft, profitierte von der Verunsicherung der Gastgeber: Unmittelbar nach Wiederanpfiff schoss Jeremejeff (47.) das 1:0 für Dresden. Löwe flankte in die Mitte und fand den Angreifer, der der VfL-Deckung keine Chance ließ.

Dresden legte nach: Diesmal leistete Jeremejeff die Vorlage für Koné, der Bochums Abwehr davonlief und die vermeintliche Vorentscheidung erzielte. Doch Bochum steckte nicht auf - angetrieben vom neuen Trainer, der offensiv wechselte und mit Zoller einen weiteren Stürmer brachte, stürmte der Ex-Bundesligist drauflos und kam doch noch zum Punktgewinn: Der ehemalige Frankfurter Danny Blum (79.) verkürzte aus spitzem Winkel, ehe Losilla (85.) den hochverdienten Zähler perfekt machte. Dennoch ist der VfL weiter sieglos und mit drei Punkten Tabellen-Vorletzter.

SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 3:3 (1:1)

Irres Spiel in Darmstadt! Die beiden ehemaligen Bundesligisten lieferten sich ein verrücktes Hin und Her, das schon in den ersten Minuten seinen Anfang nahm. Serdar Dursun (6.) brachte die Gastgeber in Führung, Robin Hack (9.) glich sofort für den ambitionierten FCN aus.

Direkt nach Wiederanpfiff gelang Neuzugang Michael Frey (45.) die erneute FCN-Führung, die allerdings nur bis zur 72. Minute hielt, als Dario Dumic den erneuten Ausgleich schoss. Darmstadt schien das Spiel für sich zu drehen, als erneut Dursun (82.) nach einem kollektiven Abwehr-Versagen das 3:2 gelang. Doch Hack (85.) stellte in einer hektischen Schlussphase nur drei Minuten später den Endstand her.

Die Franken konnten damit nur eines der vergangenen fünf Liga-Spiele für sich entscheiden. Die nach dem Wechsel erstarkten Franken verpassten danach mehrmals die Vorentscheidung und wurden bestraft. Das Spiel hätte auch 4:4 oder 5:5 enden können.

Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 1:0 (1:0)

Der VfL Osnabrück hat im sechsten Saisonspiel die dritte Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Daniel Thioune unterlag Erzgebirge Aue mit 0:1 und rutschte mit neun Punkten auf Tabellenplatz sieben ab. Gegen starke Gastgeber geriet Osnabrück in der ersten Hälfte gehörig unter Druck. Nach einigen abgewehrten Versuchen brachte Tom Baumgart Aue mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel in der 40. Minute in Führung. Der Treffer wurde wegen eines Abseitsverdachts vom Videoassistenten überprüft, zählte dann aber.

Im zweiten Durchgang steigerte sich der VfL vor 9750 Zuschauern und hatte in der 65. Minute die große Chance zum Ausgleich. Marc Heider fälschte einen Schuss von Ulrich Taffertshofer gefährlich ab, traf jedoch nur den Pfosten. In der Schlussphase spielte Osnabrück sogar in Überzahl, weil Calogero Rizzuto nach einem Foul in der Hälfte der Gäste die Gelb-Rote Karte sah (75.). Die Mannschaft von Thioune probierte noch einmal alles, doch Aue brachte seinen knappen Vorsprung über die Zeit.

