2. Liga kompakt: Bochum festigt Tabellenführung gegen Kiel – Fürth springt mit Last-Minute-Sieg auf Platz zwei

VfL Bochum – Holstein Kiel 2:1 (1:0) Der VfL Bochum hat den Aufstiegshoffnungen von Holstein Kiel einen herben Dämpfer verpasst und die eigene Tabellenführung mit dem 2:1 (1:0) weiter ausgebaut. Der Spitzenreiter startete gegen die wegen eines Corona-Ausbruchs seit 26 Tagen spielfreien und merklich "rostigen" Kieler besser in die Partie – und sicherte sich früh die Führung: Nach starkem Gegenpressing kombinierte sich der VfL vor das Tor, einen Querpass von Milos Pantovic musste Sturm-Routinier Zoller nur noch einschieben (5.). Der frühe Rückstand schockte die Gäste aus Schleswig-Holstein merklich, die Bochumer blieben besser, Pantovic (34., 42.) hatte zwei Mal das mögliche 2:0 auf dem Fuß (34., 42.).

Kiel zeigte sich kurz vor der Pause einmal, als Fabian Reese VfL-Torwart Manuel Riemann zu einer starken Parade zwang (39.). Nach Wiederanpfiff machten die Gastgeber alles klar, nach einem naiven Ballverlust des früheren Bochumers Simon Lorenz am eigenen Strafraum schob Zoller locker zum 2:0 ein (60.). Kiel kam erst in der Schlussphase auf - dafür aber gewaltig. Erst verkürzte Alexander Mühling nach einem Handspiel von Maxim Leitsch per Elfmeter (81.), dann vergab der eingewechselte Joshua Mees sogar den Ausgleich (83.). Bochum wackelte, fiel aber nicht - und konnte einen wichtigen Heimsieg bejubeln.

1. FC Heidenheim – SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:0)

Greuther Fürth bleibt in der 2. Liga eine Auswärtsmacht - und verbesserte sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz. Die späte Erlösung zum 1:0 (0:0) beim heimstarken 1. FC Heidenheim gelang Maximilian Bauer erst in der 90. Minute. FCH-Keeper Kevin Müller konnte einen Kopfball von Emil Berggreen nicht festmachen, Bauer drückte den Abpraller über die Linie. Es war das große Finale einer Partie, in der Torraumszenen insgesamt Seltenheitswert hatten. Nach der Pause verpassten Havard Nielsen (49.) und Paul Seguin (54.) die mögliche Fürther Führung, nachdem dem FCH im ersten Durchgang nach Videobeweis ein Treffer von Tim Kleindienst wegen eines Handspiels aberkannt worden war (37.). Der Hamburger SV kann die Franken am Sonntag mit einem Punkt im Nordderby gegen Hannover 96 wieder von Rang zwei verdrängen.