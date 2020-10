2. Liga kompakt: Bochum gewinnt nach kuriosem Rot für Aue - Paderborn weiter auf Formsuche

VfL Bochum - Erzgebirge Aue 2:0 (0:0) Der VfL Bochum hat sich in das obere Drittel der Zweitliga-Tabelle geschoben. Das Team von Trainer Thomas Reis gewann dank Treffer von Robert Zulj (74) und Silvere Ganvoula (82.) mit 2.0 (0.0) gegen Erzgebirge Aue und fuhr seinen zweiten Saisonsieg ein. Begünstigt wurde der VfL-Erfolg allerdings von einer durchaus kuriosen Roten Karte für den Auer Calogero Rizzuto. Bei einem Zweikampf in der 28 Minute war auch nach Ansicht der TV-Bilder nicht abschließend klar, ob der Mittelfeldspieler gegen Soma Novothny nachtrat - oder ob sich der Bochumer lediglich im Tape oder den Schnürsenkeln des Gegenspielers verfing. Bitter für Aue: Die Pleite in Bochum war nach der Niederlage beim HSV unter der Woche der zweite Rückschlag binnen weniger Tage.

SV Sandhausen - SC Paderborn 1:1 (1:1) Bundesliga-Absteiger SC Paderborn kommt in der 2. Liga weiterhin nicht recht in Schwung. Die Ostwestfalen blieben durch ein 1:1 (1:1) beim SV Sandhausen zwar zum dritten Mal nacheinander ungeschlagen, haben aber weiterhin nur einen Sieg auf dem Konto und nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge. Sandhausen, das sich mit einem Dreier in die Spitzengruppe hätte schieben können, dürfte mit dem Remis ebenfalls nicht recht zufrieden sein. Dennis Srbeny brachte den SCP nach 28 Minuten per Handelfmeter in Führung, Robin Scheu glich noch vor der Pause aus (37.).