2. Liga kompakt: HSV nur Remis in Bochum - Paderborn gewinnt Spitzenspiel bei Union Berlin

VfL Bochum - Hamburger SV 0:0 (0:0)

Hamburg begann druckvoll, nutzte aber vor der Pause die herausgespielten Torchancen nicht. Erst traf Khaled Narey (5. Minute) vor 26 600 Zuschauern im ausverkauften Bochumer Stadion mit einem Schuss nur den Pfosten, ehe VfL-Keeper Manuel Riemann den Kopfball von Berkay Özcan (21.) aus kurzer Distanz parierte. Bochum hielt dagegen, Robert Tesche (25.) scheiterte allerdings mit einem Schuss an HSV-Torwart Julian Pollersbeck. Bochum musste auf insgesamt zehn verletzte oder gesperrte Spieler verzichten, darunter Simon Zoller. Der Offensivakteur hatte sich im Abschlusstraining am Freitag einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen und wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Im zweiten Abschnitt agierte Bochum mit Übersicht in der Defensive und ließ dem HSV nur wenige Spielräume. Die Gäste erarbeiteten sich zwar mehr Ballbesitz, mussten sich aber mit der Nullnummer begnügen.

Union Berlin - SC Paderborn 07 1:3 (0:1)

SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg 1:1 (0:0)

Ein Tor von Andreas Geipl hat dem SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga einen Auswärtspunkt beim SV Darmstadt 98 beschert. Vor 10 385 Zuschauern am Böllenfalltor gingen die Hausherren am Samstag durch Serdar Dursun in der 55. Spielminute in Führung. Geipl glich 14 Minuten später mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze hoch ins Tor aus. Darmstadt blieb nach zuletzt zwei Siegen ohne Dreier. Regensburg ist seit drei Partien ohne Sieg. Die Oberpfälzer begannen mit aggressivem Pressing und hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Mit zunehmender Dauer kamen die Lilien besser ins Spiel, vergaben aber mehrere gute Chancen. Die beste Gelegenheit hatte Dursun (29.), der völlig frei am mehrfach stark haltenden Jahn-Torwart Philipp Pentke scheiterte.

Auch im zweiten Durchgang ließen die Lilien zunächst zwei gute Chancen aus, ehe Dursun nach einem schnellen Gegenstoß über Kempe und Heller die verdiente Führung besorgte. Regensburg-Coach Achim Beierlorzer löste die Vierer-Abwehrkette anschließend auf. Er setzte auf Offensive, was sich auszahlte: Mit einem Gewaltschuss gelang Geipl der Ausgleich. Danach entwickelte sich ein recht offener Schlagabtausch, doch es blieb beim Unentschieden.