2. Liga kompakt: Bochum klettert mit Sieg gegen Nürnberg an die Spitze – St. Pauli hofft dank Last-Minute-Tor

Hannover 96 - FC St. Pauli 2:3 (0:2)

Nach einer desaströsen Anfangsphase hat Hannover 96 in letzter Minute einen Punktgewinn im Nordduell gegen den FC St. Pauli verpasst. Igor Matonovic (90.+2) gelang aus Sicht der Hamburger das späte Siegtor zum 3:2 (2:0) in der HDI-Arena, das dem Tabellenvorletzten Rückenwind bringen dürfte. 96 lag gegen strauchelnde Hamburger bereits nach zehn Minuten mit 0:2 hinten, nachdem Rodrigo Zalazar (2.) und Guido Burgstaller (10.) für die Gäste getroffen hatten. Hannover-Trainer Kenan Kocak hatte nach einer halben Stunde genug, brachte Weydandt und Muslija für Schindler und Sulejmani. 96 wurde nun besser und kam nach Wiederanpfiff zurück: Ein Doppelschlag von Genki Haraguchi (53., 55.) binnen 120 Sekunden brachte 96 wieder ins Spiel. Hannovers Jaka Bijol (87.) sah in einer hektischen Schlussphase Gelb-Rot, Matanovic erzielte aus Sicht der Gäste den Lucky Punch.

