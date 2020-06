2. Liga kompakt: Bochum und Sandhausen gelingt Befreiungsschlag - St. Pauli muss weiter zittern

SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen 1:2 (0:2)

Dank einer entschlossenen Leistung bei der SpVgg Greuther Fürth hat sich der SV Sandhausen mit dem dritten Sieg in Folge im viertletzten Saisonspiel der 2. Liga wohl aller Abstiegssorgen entledigt. Der Klub aus Baden-Württemberg gewann bei den Franken mit 2:1 und hat nun 39 Punkte auf dem Konto. Der Abstand auf Relegationsplatz 16 beträgt nun neun Punkte . Kevin Behrens (15. Minute, Handelfmeter) und Julius Biada (39.), nach Vorlage von Dennis Diekmeier, brachten die spielerisch besseren Gäste verdient in Führung. Die Kleeblätter erzielten zwar in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer durch den kurz zuvor eingewechselten Daniel Keita-Ruel (71.), konnten jedoch den Sandhausen-Sieg nicht mehr verhindern.

VfL Bochum - FC St. Pauli 2:0 (1:0)

Der VfL Bochum hat mit einem souveränen 2:0-Sieg über den FC St. Pauli einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der VfL ging durch einen verwandelten Foulelfmeter druch Robert Zulj in der 15. Minute in Führung. Der vermeintliche Treffer von Manuel Wintzheimer zum 2:0 kurz vor der Pause zählte nicht - das Tor wurde wegen Handspiel durch den Videobeweis aberkannt. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss war es dann Maxim Leitsch, der mit seinem Treffer den Heimsieg für die Bochumer perfekt machte. Damit hat das Team um Trainer Thomas Reis nun neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sind aktuell Sechster. Die Paulianer hingegen verpassten den Sprung in ruhigere Tabellengefilde und müssen weiter um den Ligaverbleib zittern - 35 Punkte haben die Hamburger auf dem Konto. Der Abstand zum Tabellen-16. 1. FC Nürnberg (spielt am Samstag bei Tabellenführer Amrinia Bielefeld) könnte nun am Wochenende auf zwei Punkte schrumpfen.