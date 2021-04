2. Liga kompakt: Braunschweig gewinnt Kellerduell - Rückschläge für Hannover und Nürnberg

96 war auch im zweiten Durchgang lange Zeit die bessere Mannschaft. Der Ausgleichstreffer durch Florent Muslija in der 51. Minute war verdient. Im Anschluss drückte der Gastgeber auf die Führung, doch ein Treffer von Genki Haraguchi wurde nach einem Eingriff des Video-Schiedsrichters zurückgenommen. Heidenheim war nur selten in der Offensive unterwegs. Doch in der Schlussphase setzte der FCH gleich zwei dicke Ausrufezeichen: Erst traf Robert Leipertz (75.), dann legte Stefan Schimmer nur vier Minuten später den 3:1-Endstand nach. Heidenheim bleibt bei nur fünf Punkten Abstand im Aufstiegsrennen weiter mit dabei.

VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig 0:4 (0:1)

Ganz wichtiger Sieg für die Eintracht im Abstiegskampf! Und es war der erste Auswärtsdreier überhaupt in der aktuellen Serie. Im Duell zwischen dem Tabellen-15. und 16. erwischte Braunschweig in beiden Hälften einen perfekten Start. In Durchgang eins spielte Martin Kobylanski einen perfekten Ball in den Lauf von Suleiman Abdullahi. Der Angreifer ließ sich seine erste Chance nicht nehmen und traft zum 1:0 (11.). Fortan war es ein ausgeglichenes Kellerduell. Doch nach der Pause sollte sich das ändern.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff kam Osnabrücks Ulrich Taffershofer deutlich zu spät und traf Eintracht-Angreifer Nick Proschwitz im eigenen Strafraum klar. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte direkt auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kobylanski platziert. Und nur vier Minuten später legten die Gäste den dritten Treffer nach. Abdullahi zog nach einem Zuspiel von Lasse Schlüter in kurze Eck ab und ließ VfL-Keeper Philipp Kühn keine Chance. In der 66. Minute sah Kühn ganz schlecht aus, als er eine Flanke von Kobylanski in das eigene Gehäuse zur 0:4-Niederlage lenkte. Braunschweig baut den Abstand auf Osnabrück durch den deutlichen Sieg auf drei Punkte aus.