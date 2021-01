2. Liga kompakt: Dämpfer für Bochum - Tor-Spektakel lindert Schmerzen von St. Pauli-Trainer Schultz

Der VfL Bochum hat bei der Jagd auf Tabellenführer Hamburger SV einen herben Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis verlor gegen den Karlsruher SC mit 1:2 (0:1) und hat als Zweitplatzierter des Klassements nun vier Punkte Rückstand auf den HSV. Robin Bormuth (14.) und Jerome Gondorf (84.) sorgten für die erste Niederlage des VfL, für den einzig Anthony Losilla traf (55.), seit Mitte Dezember. Der KSC, der in seinen sechs Spielen im Januar ungeschlagen blieb, schnuppert derweil weiter an den Aufstiegsrängen und belegt den fünften Platz.

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 3:4 (1:2)

Mit einem spektakulären Sieg hat der FC St. Pauli einen "Big Point" im Abstiegskampf gelandet und Trainer Timo Schultz einen eigentlich schmerzhaften Tag versüßt. Der Coach der Hamburger war nach übereinstimmenden Medienberichten am Morgen der Partie mit dem Verdacht auf eine Nierenkolik ins Krankenhaus eingeliefert worden, biss aber auf die Zähne und saß im Spiel beim 1. FC Heidenheim auf der Bank. Von dort aus erlebte er einen offenen Schlagabtausch: Dreimal war St. Pauli in Führung gegangen, dreimal schlugen die Platzherren zurück. Erst auf das Tor zum 4:3 (2:1)-Endstand von Rodrigo Zalazar (87.) hatte Heidenheim keine Antwort mehr. Zuvor waren Guido Burgstaller (3.), der im vierten Spiel in Folge traf, Daniel Kofi-Kyereh (30.) und Finn-Ole Becker (72.) für St. Pauli erfolgreich. Bei Heidenheim waren der gleich zweimal erfolgreiche Rückkehrer Tim Kleindienst (15. und 77.) sowie Christian Kühlwetter (48.) die Torschützen. St. Pauli verbesserte sich durch den Sieg auf den 15. Platz. Heidenheim, das sich nach dem 0:1 am Dienstag bei Eintracht Braunschweig erneut schwer gegen einen Kellerklub tat und erstmals seit 23 Partien wieder Heimspiel verlor, steht aber dennoch weiter im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.