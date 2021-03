2. Liga kompakt: Dursun schießt Darmstadt zum Sieg gegen Aue - Fortuna torlos beim SVS

SV Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue 4:1 (2:0) Der SV Darmstadt 98 hat sich mit einem klaren 4:1 (2:0)-Heimerfolg über Erzgebirge Aue vorerst von der Abstiegszone distanziert und in Richtung Tabellenmittelfeld orientiert. Serdar Dursun stellte mit seinem 13. Saisontreffer zum 1:0 nach Flanke von Mathias Honsak früh die Weichen auf Sieg (4.). Wenig später der nächste Rückschlag für die Gäste: Sören Gonther verletzte sich bei einem Sprint ohne gegnerische Einwirkung und musste von Louis Samson ersetzt werden (14.). Pascal Testroet hatte für Aue den möglichen Ausgleich auf dem Fuß, nachdem Patrick Herrmann in der Nähe des Elfmeterpunktes nicht konsequent klärte (26.). Stattdessen war Dursun kurz darauf mit dem 2:0 zur Stelle (27.) - schon sein fünfter Doppelpack in dieser Saison. Testroet traf für Aue die Latte (30.), es blieb beim 2:0-Pausenstand, weil die Hessen das effektivere Team waren. Anzeige

Im zweiten Durchgang lauerte Darmstadt zunächst auf Konter, den Sachsen mangelte es aber an Ideen. Als Samson nach einem Foul an Marvin Mehlem Gelb-Rot sah (60.), hatten die Lilien endgültig alle Trümpfe in der Hand. Zwar gab es auf Geheiß des Videoassistenten nicht Elfmeter, sondern Freistoß, weil das Foul knapp außerhalb des Strafraums begangen worden war. Dennoch erhöhten die Hausherren kurz darauf auf 3:0 - mit Dursuns drittem Streich (67.), der praktisch der Entscheidung gleich kam. Aue verkürzte noch per Handelfmeter, den Victor Palsson verursacht hatte, zum 3:1 - Dimitrij Nazarov verwandelte (79.). Honsak machte mit dem Treffer zum 4:1-Endstand (90.) den Deckel auf diese Partie.