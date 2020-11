2. Liga kompakt: Darmstadt schießt Eintracht Braunschweig ab - Osnabrück siegt beim FC. St. Pauli

Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig 4:0 (4:0)

Der SV Darmstadt hat nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert und Eintracht Braunschweig in noch größere Not gestürzt. Die Lilien bezwangen am Freitagabend den Aufsteiger aus Niedersachsen mit 4:0 (4:0). Tobias Kempe mit zwei verwandelten Foulelfmetern (6. und 36. Minute) sowie Serdar Dursun mit seinen Saisontreffern Nummer fünf und sechs (7./34.) sorgten bereits vor der Pause für den ersten Heimsieg in dieser Saison.

Anzeige