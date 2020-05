2. Liga kompakt: Darmstadt verpasst Anschluss an Spitzengruppe, Osnabrück holt Rückstand auf

SV Darmstadt - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:0)

Der SV Darmstadt hat es verpasst, im Aufstiegskampf Druck auf die Aufstiegskandidaten Hamburger SV (Dritter) und VfB Stuttgart (Zweiter) auszuüben. Der ehemalige Bundesligist gab im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend in den Schlussminuten einen Sieg aus der Hand und kam nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Fabian Schnellhardt erzielte den Führungstreffer für die Hessen in der 56. Minute. Felix Platte verschoss sieben Minuten später einen Foulelfmeter und verpasste es, die Führung auszubauen. Die Fürther waren über weitere Strecken zwar die aktivere Mannschaft, kamen aber kaum zu Torabschlüssen - bis zur 87. Minute, in der Marvin Stefaniak der Ausgleich für die Gäste gelang. Darmstadt bleibt Fünfter mit drei Punkten Rückstand auf Relegationsrang drei. Fürth klettert vorübergehend auf Rang sechs.

Und noch ein Grund zur Freude für die Spielvereinigung aus Fürth: Die Kleeblätter können auf ein baldiges Comeback von Abwehr-Routinier Mergim Mavraj hoffen. Der 33-Jährige fehlt den Bayern seit Februar wegen einer Adduktorenverletzung. Doch der Ex-HSV-Profi macht Hoffnung: "In wenigen Tagen kann ich zu 100 Prozent ins Geschehen eingreifen", kündigte er bei Sky an. Mavraj war vor der Saison von Ingolstadt nach Fürth gewechselt und sofort Stammspieler in der Innenverteidigung. Jüngst kehrte er ins Teamtraining zurück.

VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg 2:2 (0:2)