2. Liga kompakt: Dovedan schießt Nürnberg auf Platz drei – Heidenheim gewinnt Verfolgerduell, FCI atmet auf

Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:2)

Immer wieder Nikola Dovedan! Der 1. FC Nürnberg springt mit einem 3:1-Sieg bei Erzgebirge Aue zunächst auf den dritten Tabellenplatz. Schon früh in der Partie gab der Club die Richtung vor. Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, als Dovedan aus kurzer Distanz das 1:0 markierte. Dovedan ließ gleich mit der nächsten Möglichkeit den zweiten Treffer liegen (5.). Und dann schepperte es auf der anderen Seite: Jan Hochscheidt kontrollierte einen eigentlichen Torschuss von Nicolas Kühn stark und schob den Ball vorbei an FCN-Keeper Christian Mathenia zum Ausgleich. Nürnberg ließ sich nicht verunsichern und drückte wieder auf die Führung. Nach 22 Minuten war es wieder Dovedan, der aus knapp sechs Metern Aue-Torwart Martin Männel keine Chance ließ.

SC Paderborn - 1. FC Heidenheim 1:2 (0:0)

Im Rennen um den Anschluss an die vordersten Plätze fährt der 1. FC Heidenheim beim SC Paderborn einen 2:1-Sieg ein. Die Partie verlief im ersten Durchgang eher harmlos. Die Gäste waren die etwas stärkere Mannschaft und besaßen ebenso wie Paderborn ein paar Möglichkeiten auf den ersten Treffer. Nach der Pause ging es ähnlich verhalten weiter. Erst nach 64 Minuten nahm das Duell mit zwei Buden kurz hintereinander so richtig an Fahrt auf. Erst klatschte SCP-Keeper Jannik Huth einen Freistoß von Tobias Mohr direkt vor die Füße von Patrick Mainka (64.), dann glich Jonas Carls direkt im Gegenzug nach einer Vorlage von Sven Michel aus (65.).

Nach dem Ausgleichstreffer gaben sich beide Teams mit der Punkteteilung nicht zufrieden. Heidenheim übte mehr Druck aus und kam nicht unverdient in der 81. Minute zur erneuten Führung. Norman Theuerkauf legte den Ball perfekt auf Tim Kleindienst ab. Der Angreifer zögerte nicht lange und schob den Ball platziert ins linke Eck. Paderborn besaß in der Schlussphase keine gute Chance mehr. Und so mussten die Ostwestfalen die zweite Heimpleite in Folge einstecken.