2. Liga kompakt: Darmstadt dreht Partie bei Schlusslicht Dresden - Heidenheim besiegt Sandhausen 

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 2:3 (1:3)

Dynamo Dresden muss weiter um den Klassenerhalt in Liga zwei zittern. Die Sachsen verloren ihr Heimspiel trotz zwischenzeitlicher Führung gegen den SV Darmstadt mit 2:3. In einer spektakulären Partie brachte Neuzugang Josef Hubauer zunächst die Hausherren in Führung (4.), doch nur vier Minuten später glich Seung-ho Paik für die Gäste aus. Damit nicht genug: Darmstadts Tobias Kempe stellte mit seinem Treffer den Spielstand auf den Kopf (12.). Kurz vor der Pause erzielte Stürmer Serdar Dursun gar das 3:1 für die Hessen (43.).

Nach der Halbzeit spielte Dresden dann mutiger und belohnte sich mit dem Treffer von Patrick Schmidt (57.) und konnte auf 2:3 verkürzen. In der 66. Minute traf Fabian Holland für die Gäste die Latte und hatte die Chance zur endgültigen Entscheidung. In der Schlussphase sah Dresdens Simon Makienok die Rote Karte nach einem harten Foul an Darmstadt-Schlussmann Marcel Schuhen. In Unterzahl gelang Dresden der Ausgleichstreffer nicht mehr. Dresden bleibt weiterhin auf dem letzten Platz der Tabelle (17 Punkte), Darmstadt klettert vorübergehend auf Rang elf (26 Punkte).