2. Liga kompakt: Dresden gelingt Befreiungsschlag - Heidenheim überholt Bremen dank Lucky Punch

FC Ingolstadt - Karlsruher SC 1:1 (1:1)

Der FC Ingolstadt hat am 14. Spieltag der 2. Bundesliga den zweiten Saisonsieg verpasst. Nach dem 1:1 (1:1) gegen den Karlsruher SC bleibt der FCI abgeschlagenes Tabellen-Schlusslicht. Dabei erwischten die Ingolstädter die deutlich bessere Anfangsphase. Gleich in der ersten Minute verbuchten die Schanzer durch Maximilian Beister den ersten gefährlichen Abschluss, doch der Schuss des 31-Jährigen rauschte knapp am Tor vorbei. Nach einer knappen halben Stunde ging der Tabellenletzte dann tatsächlich in Führung. Einen verunglückten Flankenversuch lenkte KSC-Verteidiger Christoph Kobald unhaltbar ins eigene Netz (27.). Kurz vor der Halbzeit fand Karlsruhe durch Dominik Kother die richtige Antwort. Nach einer Ecke sprang der Ball zunächst an den Pfosten, Kother war beim Abpraller zur Stelle und stocherte die Kugel zum 1:1 über die Linie (42.). Beide Mannschaften bemühten sich in der zweiten Halbzeit um den Siegtreffer, doch wirklich zwingende Chancen kamen kaum zustande. So blieb es bei der Punkteteilung, mit der vor allem der KSC nicht wirklich zufrieden sein kann.