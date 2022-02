2. Liga kompakt: Ducksch und Füllkrug schießen Werder in Rostock an die Spitze – Kiel weiter auf dem Vormarsch

Hansa Rostock - Werder Bremen 1:2 (0:0)

Sieg im Nord-Duell, Sprung an die Tabellenspitze: Werder Bremen hat sich dank eines 2:1 (0:0)-Erfolgs bei Hansa Rostock vorübergehend auf Platz eins des Zweitliga-Klassements geschossen. Die Schützlinge von Trainer Ole Werner gewannen bereits das achte Liga-Spiel in Folge und melden unter dem Coach, der erst im November in Bremen übernommen hatte, nachhaltig Ansprüche auf eine Bundesliga-Rückkehr an. St. Pauli und der SV Darmstadt können mit Erfolgen im Laufe des Spieltags allerdings noch an Werder vorbeiziehen. Aufsteiger Rostock ist nach der dritten Pflichtspielpleite in fünf Spielen des neuen Jahres als Tabellen-13. dagegen nur noch vier Punkte von Relegationsplatz 16 entfernt. Anzeige

Beide Team begannen verhalten, entscheidend absetzen konnte sich in Durchgang eins keiner der beiden Kontrahenten. Die beste Gelegenheit in Hälfte eins vergab Werder-Verteidiger Mitchell Weiser, der nach starker Kombination zum Abschluss kam, jedoch in Rostock-Schlussmann Markus Kolke seinen Meister fand (37.). Nach dem Seitenwechsel brach dann Marvin Ducksch den Bann. Nach Vorarbeit von Romano Schmid brachte der Angreifer die Werner-Elf mit seinem 13. Saisontor auf die Siegerstraße (54.). Niclas Füllkrug sorgte für die Vorentscheidung (74.). Der Anschlusstreffer durch Robin Meißner kam zu spät (83.).

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 2:3 (0:2)

Holstein Kiel befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Die "Störche" bestätigten auch beim Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue ihren Aufwärtstrend und setzten sich zum Auftakt des 22. Spieltags in einem nervenaufreibenden Duell mit 3:2 (2:0) durch. Durch den Erfolg blieb der Nordklub in der Liga bereits zum sechsten Mal in Serie ohne Pleite. Standen die Kieler nach dem Ende der Hinserie noch als 15. kurz vor der Abstiegszone, sorgen zehn Punkte aus den vier Spielen seit dem Jahreswechsel inzwischen für Rang zehn und ein beruhigendes Elf-Punkte-Polster auf Relegationsplatz 16. Aue bleibt als Vorletzter des Tableaus indes akut abstiegsgefährdet und liegt weiter acht Punkte hinter einem direkten Nichtabstiegsplatz.