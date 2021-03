2. Liga kompakt: Düsseldorf bezwingt 1. FC Nürnberg - Last-Minute-Sieg für Braunschweig gegen SVS

Mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg über den 1. FC Nürnberg hat Fortuna Düsseldorf Anschluss ans erweiterte Verfolgerfeld der Aufstiegskandidaten gehalten. Die Franken müssen den Blick bei fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter auch nach unten richten. Zwei Aluminiumtreffer waren die Höhepunkte der ersten Halbzeit. Nach einer ordentlichen Anfangsviertelstunde der Fortuna kam Georg Margreitter für die Gäste nach einer Freistoß-Hereingabe von Johannes Geis zum Kopfball. Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier hatte noch die Finger am Ball - von dort prallte dieser auf die Latte (8.). Dennoch hatten die Hausherren in der Folge mehr vom Spiel. Kurz vor der Pause traf Kenan Karaman nach einer Flanke von der linken Seite den Pfosten (40.).

Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Dank eines Freistoßtreffers von Felix Kroos in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg im Kellerduell gegen den SV Sandhausen hat Eintracht Braunschweig vorerst die Abstiegsplätze verlassen. Zweimal hatte die Eintracht in dem umkämpften Duell im ersten Durchgang großes Glück. Alexander Essweins Flankenversuch prallte an die Latte des Braunschweiger Kastens (31.). Und kurz vor Ende des ersten Durchgangs raste Kevin Behrens der BTSV-Defensive davon, kam aber vom Tor ab und bekam die Kugel nur an den Pfosten (44.). Dabei waren die Niedersachsen das etwas bessere Team gewesen - und das war auch nach Wiederbeginn zunächst so.