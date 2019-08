2. Liga kompakt: KSC kassiert in Kiel erste Pleite - Heimsiege für Dresden und Fürth

Holstein Kiel - Karlsruher SC 2:1 (1:1)

Der Karlsruher SC musste am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die erste Niederlage hinnehmen. Der Aufsteiger verlor am Sonntag bei Holstein Kiel mit 1:2 (1:1). Dabei begann es für den KSC vielversprechend an der Kieler Förde. Mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern erzielte Lucas Grozurek die Führung für die Gäste (17. Minute). Doch wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff kam Kiel durch eine Einzelaktion von Jae-Sung Lee zum Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel war erneut der Südkoreaner zur Stelle, der überraschend zum Endergebnis traf (65.). Zuvor waren die Karlsruher, die nun mit sieben Punkten hinter dem Hamburger SV auf Tabellenplatz zwei liegen, zu mehreren Großchancen gekommen. Jonas Meffert (Kiel) sah in der 87. Minute noch die Rote Karte wegen groben Foulspiels.