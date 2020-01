2. Liga kompakt: Dresden hofft dank Neuzugang Terrazzino – Kiel dominant, aber glücklos

Dynamo Dresden - Karlsruher SC 1:0 (1:0)

Das Kellerduell nutzen die Sachsen wie zuvor erhofft, um den Anschluss wieder herzustellen. Der Heimsieg des Tabellenletzten - der erste unter dem neuen Trainer, dem früheren Karlsruher Marcus Kauczinski - war durchaus verdient und für die SGD überlebenswichtig. Der KSC konnte in den letzten zwölf Spielen hingegen nur einen Sieg sammeln und schlingert seinerseits bedenklich.

Die Dresdner, die sich in der Winterpause mit nicht weniger als sechs Spielern verstärkt haben, kamen in der 38. Minute durch Marco Terrazzino zum 1:0. Der Stürmer war zu Beginn des Monats auf Leihbasis vom SC Freiburg verpflichtet worden. Während der KSC auf Platz 15 stagniert, rücken die Dresdner bis auf vier Punkte an den ersten Nichtabstiegsplatz heran. Mit Patrick Schmidt (73.) hatte ein weiter Neuzugang nach Zuspiel von Burnic die Chance auf das 2:0, Pisot war mit einem Tackling aber zur Stelle und verhinderte den Einschlag. Auf der Gegenseite vergab Hofmann die beste Möglichkeit.

Holstein Kiel - Darmstadt 98 1:1 (1:1)

Dass die Gastgeber das insgesamt schwache Spiel im Holstein-Stadion im ersten Durchgang nicht entschieden, wird Trainer Ole Werner wohl noch lange beschäftigen. Immerhin hatten die Schleswig-Holsteiner Schüsse im zweistelligen Bereich auf dem Konto - und durch Stefan Thesker (30.) auch eine 1:0-Führung im Rücken.

Defensive Sicherheit strahlte Holstein gegen insgesamt harmlose Gäste aber auch nicht aus - und so war das 1:1 durch den lange Zeit einzigen Torschuss Darmstadts in der 45. Minute die Folge. Gegen den Schuss von Serdar Dursun konnte KSV-Torwart Ioannis Gelios nichts ausrichten. Den Griechen hatte Werner wieder ins Tor gestellt, nachdem vor der Winterpause zumindest temporär Dominik Reomann den Vorzug erhalten hatte. Im zweiten Durchgang rannte Kiel weiter an, kam jedoch gegen passive Gäste nicht zum zweiten Treffer - da war (viel) mehr drin.

VfL Osnabrück - SV Sandhausen 1:3 (0:1)

Eine irre Szene unmittelbar vor der Pause spielte den Sandhäusern beim Gastspiel in Niedersachsen in die Karten. Denn Osnabrücks Keeper Philipp Kühn wurde von Schiedsrichter Timo Gerach vom Platz gestellt. Augenblicke, nachdem er die Gelbe Karte gesehen und nur Sekunden, nachdem er den folgenden Elfmeter gegen Sandhausens Leart Paqarada gehalten hatte. Das allerdings irregulär, denn er stand zum Zeitpunkt des Schusses schon vor der Torlinie.

Die Wiederholung des Strafstoßes - nun mit Ersatzkeeper Körber im Tor des VfL - war für Paqarada kein Problem, er schoss in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0 für Sandhausen. In Unterzahl steckte Osnabrück allerdings nicht auf, kam unmittelbar nach Wiederanpfiff durch Ajdini (47.) zum überraschenden 1:1 - einem schönen Abschluss sei dank. Am Ende setzte sich der SVS aber durch und zog in der Tabelle am VfL vorbei: der starke Behrens (60.) köpfte nach einer Flanke von Ex-HSV-Profi Diekmeier das unterm Strich verdiente 2:1. Der Stürmer machte in der 84. Minute mit seiner dritten Torbeteiligung alles klar - er hatte schon den Elfmeter herausgeholt.