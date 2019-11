2. Liga kompakt: Dresden gewinnt Keller-Duell nach VAR- und Böller-Chaos - St. Pauli nur Remis

Dynamo Dresden - SV Wehen-Wiesbaden 1:0 (1:0)

In einem chaotischen Freitagabendspiel hat sich der Tabellenletzte Dynamo Dresden gegen den SV Wehen-Wiesbaden mit 1:0 durchgesetzt und damit die Rote Laterne in der 2. Liga an den direkten Konkurrenten aus Hessen abgeben. Die Wiesbadener hatten Pech: Ihr Führungstreffer durch Manuel Schäffler in der 28. Minute wurde von Schiedsrichter Martin Petersen nach Absprache mit dem Video-Assistenten zurückgenommen - da sich der Ball vor dem Start des Angriffs hinter der eigenen Toraus-Linie befunden haben soll. Eine richtige Entscheidung. Der Dresdener Alexander Jeremejeff (41.) erzielte kurz vor der Pause das 1:0. SVWW-Keeper Lukas Watkowiak wurde danach von einem Böller getroffen.