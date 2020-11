2. Liga kompakt: Erzgebirge Aue vermiest Schiele-Start in Sandhausen – Regensburg siegt in Überzahl

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg über Hannover 96... Gegen schwer zu bespielende Kickers hatte der Jahn im torlosen ersten Durchgang die besseren Möglichkeiten, unter anderem durch Kaan Caliskaner, bei dessen Versuch Torwart Fabian Giefer schon geschlagen war (7.). Florian Flecker kratzte den Ball von der Linie. Im zweiten Durchgang sah der zur Pause für Lars Dietz eingewechselte Würzburger Niklas Hoffmann nach einem Zerren an Erik Wekesser die Rote Karte (66.) - eine sehr harte, tendenziell falsche Entscheidung von Schiedsrichter Florian Heft, die vom Videoassistenten nicht korrigiert wurde. In Überzahl hatte Jahn dann keine Probleme: Jan-Niklas Beste (83.) köpfte nach einer passgenauen Saller-Flanke das 1:0, Sebastian Stolz (88.) erhöhte. Der Anschluss des Würzburgers Hendrik Hansen (90.+2) kam zu spät.

SV Sandhausen - Erzgebirge Aue 1:4 (1:2)

Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, in Führung gingen aber die seit wenigen Tagen von Michael Schiele trainierten Gastgeber. Callogero Rizzuto und Sören Gonther attackierten Kevin Behrens regelwidrig. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Behrens selbst zum 1:0 (19.). Aue wollte geduldig agieren und glich durch Florian Krüger, der von einem Missverständnis zwischen Aleksandr Zhirov und Diego Contento profitierte, zum 1:1 aus (31.). Nur wenig später verschuldete Rizzuto mit einer ungeschickten Aktion gegen den Ex-Hamburger Dennis Diekmeier den zweiten Foulelfmeter für den SVS. Erneut trat Behrens an, doch diesmal Gäste-Keeper Martin Männel in der richtigen Ecke und partierte (36.). Kurz vor der Pause hatten die Sachsen die Partie gedreht: Krüger bediente von der rechten Seite Ben Zolinski, der per Kopf zum 1:2 traf (40.). Nach der Pause erhöhte Zolinski auf 1:3, nachdem Zhirov an der Mittellinie nicht energisch genug gegen Krüger zu Werke ging (62.). Pascal Testroet stellte auf 4:1 (74.). Aues John Patrick Strauß (84.) sah noch Gelb-Rot.