2. Liga kompakt: Aue schießt St. Pauli in die Krise und springt auf Platz drei - Elfmeter-Wahnsinn in Bochum

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 3:1 (2:0)

Bereits vor der Partie zwischen Erzgebirge Aue und dem FC St. Pauli am 14. Spieltag standen beide Teams unter Zugzwang. Während die stark in die Saison gestarteten Hausherren zuletzt vier Spiele in Folge nicht gewinnen konnten (inklusive der DFB-Pokal-Niederlage in Düsseldorf), warteten die Gäste bereits seit sechs Spielen (ebenfalls inklusive DFB-Pokal, St. Pauli scheiterte an Frankfurt) auf einen Erfolg. Aue konnte die "kleine" Ergebnis-Krise dank eines souveränen 3:1-Erfolgs beenden. Florian Krüger (14.) und ein verwandelter Handelfmeter von Dimitrij Nazarov (24.) stellten in der ersten Halbzeit die Weichen. Henk Veerman (56.) machte es zwar noch einmal kurzzeitig spannend, doch Pascal Testroet (62.) stellte den alten Abstand wieder her. Dank des Heimsieges belegen die "Veilchen" vorerst Relegationsplatz drei.