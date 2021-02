2. Liga kompakt: Fürth bleibt HSV und Bochum auf den Fersen - KSC patzt gegen den Jahn

SpVgg Greuther Fürth - Würzburger Kicker 4:1 (1:1)

Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Liga mindestens bis zum Montagabend auf den Relegationsrang geklettert. Die Franken gewannen am Sonntag mit 4:1 (1:1) gegen die Würzburger Kickers und feierten den dritten Punktspiel-Sieg nacheinander. Holstein Kiel kann die Fürther mit einem Sieg am Montag bei Fortuna Düsseldorf aber wieder überholen. Fünf Tage nach dem Pokal-Aus bei Werder Bremen erzielten Dickson Abiama (28.), Branimir Hrgota per Doppelpack (50. und 80., Foulelfmeter) und Robin Kehr (87.) die Tore für den Tabellendritten. Würzburg muss sich derweil zunehmend mit einer Rückkehr in die dritte Liga befassen. Das Team von Trainer Bernhard Trares hat als Letzter des Klassements nun zehn Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz. In Fürth gelang das einzige Tor für den Aufsteigers Ridge Munsy (15.).

