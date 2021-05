2. Liga kompakt: Fürth und Düsseldorf lassen Federn – Würzburg steigt ab

Greuther Fürth - Karlsruher SC 2:2 (1:2)

Greuther Fürth hat den möglichen Sprung an die Tabellenspitze der 2. Liga verpasst und im Kampf um den direkten Aufstieg einen Rückschlag erlitten. Gegen den Karlsruher SC kam die Mannschaft von Stefan Leitl nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Mit nun 58 Punkten hat das Kleeblatt zwei Zähler mehr als Verfolger Kiel, allerdings auch zwei Spiele mehr absolviert. Der Rückstand auf den am Sonntag geforderten Leader VfL Bochum beträgt zwei Zähler.

Der KSC hatte wie so häufig einen starken Start erwischt, der Ex-Fürther Philipp Hofmann (4.) schockte das Kleeblatt per Kopf bereits in den Anfangsminuten. Fürth war fortan bemüht, aber im Abschluss glücklos, während der KSC stark verteidigte. Die Franken kamen trotzdem zum Ausgleich. Nachdem Branimir Hrgota noch am glänzend parierenden Marius Gersbeck scheiterte (18.), schoss Havard Nielsen nach einer Ecke das verdiente 1:1 (26.). Karlsruhe aber präsentierte sich offensiv sehr effizient und kam durch Marco Thiede zur erneuten Führung - Fürth-Keeper Sascha Burchert sah nicht gut aus (36.). Fürth kam erst nach der Pause zum Ausgleich, Hrgota verwandelte zum 2:2 (69.). Zu mehr reichte es nicht mehr.