2. Liga kompakt: Fürth macht nächsten Schritt in Richtung Bundesliga - Würzburg-Abstieg rückt näher

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig 3:0 (3:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihre Ambitionen auf den Bundesliga-Aufstieg eindrucksvoll untermauert. Die nun seit fünf Spielen ungeschlagenen Franken besiegten Eintracht Braunschweig souverän mit 3:0 (3:0) und haben als Tabellenzweiter nun vier Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV. Die Hanseaten, die am Donnerstag beim SV Sandhausen ran müssen, haben allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto. Auch der Fünfte Holstein Kiel, der aufgrund der Corona-Quarantäne gar drei Partien weniger als die Fürther bestritten haben, befinden sich ebenfalls weiter in Lauerstellung. Sebastian Ernst (9.), Branimir Hrgota (19., Foulelfmeter) und Havard Nielsen (33.) sorgten am Freitag für den Fürther SIeg gegen Braunschweig, für die die Niederlage ein herber Dämpfer im Abstiegskampf war.

Anzeige