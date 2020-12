2. Liga kompakt: Fürth gewinnt und springt an die Spitze - Bochum bleibt mit Sieg gegen Paderborn dran

SV Sandhausen - Greuther Fürth 0:3 (0:2)

Mit einem überzeugenden Auswärtssieg hat Greuther Fürth die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann am Freitagabend mit 3:0 (2:0) beim SV Sandhausen und kann nur bei einem Sieg von Holstein Kiel bei Jahn Regensburg am Samstag noch die Spitzenposition verlieren. Nach einer ruhigen Anfangsphase sorgten die Gäste aus Franken noch vor der Halbzeit-Pause für klare Verhältnisse. Julian Green (30. Minute) und Jamie Leweling (33.) schossen die entscheidende Zwei-Tore-Führung für ihre Mannschaft heraus. In der 87. Minute traf Dickson Abiama, der im Sommer vom fünftklassigen Bayernligisten SC Eltersdorf gekommen ist, mit seinem ersten Zweitliga-Tor zum Endstand.

