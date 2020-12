2. Liga kompakt: Fürth springt wieder auf Rang zwei - Darmstadt schlägt Würzburg

Darmstadt 98 - Würzburger Kickers 2:0 (0:0) Fast eine Stunde sah es so aus, als könnten die Gäste den widrigen Bedingungen trotzen. Doch der Treffer von Tobias Kempe (55.) sorgte dann doch für den Sieg der "Lilien", den Felix Platte mit seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit gänzlich absicherte. Dass überhaupt gespielt wurde, brachte Würzburgs Trainer Bernhard Trares schon im Vorfeld innerlich zum Kochen. Am Freitag wählte er drastische Worte. "Das ist kein Sport, das ist Politik", sagte er, nachdem entschieden wurde, dass seine Mannschaft trotz Corona-Quarantäne für zehn Spieler antreten müsse. Und so saßen am Samstag nur zwei Feldspieler auf der Bank. Und beinahe wäre es schon zu Beginn richtig dick gekommen: Keeper Hendrik Bonmann konnte eine Flanke zunächst nicht entschärfen und Paik kam zum Kopfball. Doch Bonmann rettete selbst stark. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel, hatten sogar gute Möglichkeiten - bis es den nächsten Schock gab. Bonmann parierte zunächst herausragend (40.), prallte dann aber mit einem Darmstädter zusammen und blutete mächtig am Mund. Er konnte aber weitermachen. Beim spielentscheidenden Gegentreffer durch Kempe kam er dann allerdings zu spät. Kurios: Zum Schluss kam Ersatztorhüter Eric Verstappen ins Spiel - als Feldspieler! Er war der letzte Auswechselspieler auf der Bank. Anzeige

Eintracht Braunschweig - Greuther Fürth 0:3 (0:0) Greuther Fürth hat dank eines Blitzstarts in die zweite Halbzeit einen wichtigen Sieg gegen Eintracht Braunschweig gefeiert und sich wieder auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Ein Tor von Sebastian Ernst (50.) brachte die Gäste nach einer schwachen Halbzeit auf die Siegerstraße, bevor Dickson Abiama in der 75. Minute und Robin Kehr in der vierten Minute der Nachspielzeit erhöhten. Dabei ging die Partie mit einem Aufreger los. Nach einer Ecke von Felix Kross wurde Nick Proschwitz im Strafraum von Anton Stach klar gehalten, der entsprechend auf Elfmeter plädierte. Doch Schiedsrichter Robert Hartmann sah kein Foul - genauso wenig wie der Videobeweis. Dabei hätte man den Strafstoß durchaus geben können. Doch vom Feuer dieser ersten Szene blieb wenig über. Bis zur Pause blieb es ein Höhepunkt-armes Spiel. Kurz nach der Pause war es dann Ernst, der trocken zur Führung abschloss.