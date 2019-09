2. Liga kompakt: Fürth dreht Partie gegen Schlusslicht spät - Karlsruhe bleibt dran

Greuther Fürth - SV Wehen-Wiesbaden 2:1 (0:0)

81 Minuten lang hoffte der SV Wehen-Wiesbaden - doch dann kam Greuther Fürths Torjäger Daniel Keita-Ruel und schockte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm, der weiter auf seinen ersten Sieg in der 2. Bundesliga wartet, mit seinem Ausgleich. Fürth drückte in der Schlussphase auf alle drei Punkte, scheiterte knapp durch Hrgota und Keita-Ruel der den Pfosten traf. Den Sieg tütete der Gastgeber doch noch ein. In der Nachspielzeit verwandelte Green einen Foulelfmeter.