2. Liga kompakt: Greuther Fürth rettet Punkt im Derby - St. Pauli siegt in Osnabrück

Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 2:2 (1:0)

Greuther Fürth hat im Franken-Derby gegen den 1. FC Nürnberg einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen - am Ende aber einen Punkt gerettet. Trotz einen frühen Führung durch Havard Nielsen (8.) reichte es nur zu einem 2:2. Enrico Valentini glich in der 57. Minute aus, bevor Erik Shuranov (76.) zwischenzeitlich zur Nürnberger Führung traf. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Dickson Abiama zum späten Ausgleich. Dennoch verpasste Fürth den zwischenzeitlichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz - und liegt nun mit 47 Punkten weiter auf dem dritten Rang hinter dem Hamburger SV, der am Samstag Heidenheim schlug, und dem VfL Bochum. Der Ruhrpott-Klub muss am Montag gegen Fortuna Düsseldorf ran. Ärgerlich ist der Punktverlust aus Fürther Sicht allerdings. Die Grün-Weißen hatten gegenüber dem "Club" ein deutliches Chancenplus, waren aktiver und zielstrebiger. Doch am Ende reichte aber immerhin zum wichtigen Punkt.

