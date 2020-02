2. Liga kompakt: Greuther Fürth stoppt Niederlagen-Serie dank Nielsen - Osnabrück und Aue 2020 weiter ohne Sieg

SV Wehen-Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:0)

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat im Abstiegskampf der 2. Liga einen Sieg verpasst. Die Hessen mussten sich am Freitagabend mit einem 1:1 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth begnügen. Beide Teams blieben damit im dritten Spiel in Folge sieglos. Vor 3961 Zuschauern glich Fürths Havard Nielsen (49. Minute) die Wiesbadener Führung durch Daniel Kofi Kyereh (18.) aus.

Die Gäste wollten mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen. Aber den Franken fehlten Ideen und die nötige Durchschlagskraft in der Offensive. Die Wiesbadener kämpften sich zunehmend in die Partie. Der resolute Einsatz wurde belohnt, als Kyereh den Ball nach einer weite Flanke von Stefan Aigner mit dem Kopf ins Netz bförderte. Nach dem Wechsel kam Fürth stärker auf und insgesamt glücklich zum Ausgleich. Für Wiesbaden vergaben Maximilan Dittgen (70.) und Manual Schäffler (78.) weitere Chancen.

VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue 0:0

Der VfL Osnabrück und der FC Erzgebirge Aue bleiben im Zweitliga-Jahr 2020 auch nach fünf Spieltagen sieglos. Die beiden Überraschungsmannschaften der Hinrunde trennten sich am Freitagabend an der Bremer Brücke 0:0. Aue machte den Osnabrückern mit einer sehr defensiven und robusten Spielweise das Leben schwer. So entwickelte sich vor 14.014 Zuschauern ein ausgeglichenes, zerfahrenes und chancenarmes Spiel auf ganz schwachem fußballerischem Niveau. Die beste Gelegenheit hatte der Osnabrücker Benjamin Girth erst in der Nachspielzeit.