2. Liga kompakt: Hamburger SV und Kiel nur Remis - Würzburg gelingt Befreiungsschlag

1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:1 (1:1)

Der Hamburger SV hat im Duell gegen seinen Ex-Co-Trainer wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen gelassen. Tobias Schweinsteiger, der bis zum Sommer noch für die Hanseaten arbeitete, war am Samstag für die Hausherren verantwortlich, nachdem Cheftrainer Robert Klauß gesperrt fehlte. Und die Kenntnisse über seine Ex-Schützlinge waren wohl noch ziemlich gut, denn Nürnberg ging zunächst durch Fabian Nürnberg (14.) in Führung. Lange hatten die Gäste kaum Zugriff aufs Spiel - bis Simon Terodde aus dem Nichts zum Ausgleich kam (33.). Aber Nürnberg blieb die bessere Mannschaft und die Hamburger hatten große Probleme in der Offensive. Von Bakery Jatta, Jeremy Dudziak und Co. kam viel zu wenig, es war kaum Bewegung im Spiel. Dadurch verpassten die Gäste es, sich in der Tabelle an der Spitze etwas abzusetzen. Nürnberg spielte die Partie extrem konzentriert und defensiv kompakt zu Ende.

