2. Liga kompakt: Last-Minute-Remis für Bochum - Hannover schwach, Bielefeld klettert an die Spitze

VfL Bochum - SV Wehen Wiesbaden 3:3 (0:3)

Der SV Wehen Wiesbaden hat die ersten Punkte in der 2. Liga knapp verpasst. Der Aufsteiger kam trotz einer 3:0-Halbzeitführung nur zu einem 3:3 beim VfL Bochum. Beide Teams hatten vor der Partie noch keinen Sieg eingefahren, der SVWW reiste sogar punktlos nach Bochum. Gerade in der ersten Halbzeit nutzten die Hessen die Fehler der lethargisch agierenden Gastgeber gnadenlos aus. Ein Doppelpack des stark auftretenden Torjägers Manuel Schäffler (10./45.) und ein Treffer von Maximilian Dittgen (19.) sorgten für den eigentlich komfortablen Vorsprung der Wiesbadener. Doch dann drehten die Bochumer auf und retteten noch einen Zähler. Die Treffer für den VfL erzielten Ulrich Bapoh (56.), Jordi Osei-Tutu (87.) und Silvére Ganvoula per Elfmeter (88.). Beide Teams stehen damit weiterhin ohne Dreier da.

Hannover 96 - Greuther Fürth 1:1 (0:1)

Hannover 96 tritt weiter auf der Stelle: Das Team von Trainer Mirko Slomka kam am Samstag im Heimspiel gegen Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Trotz der etwas besseren Spielanlage geriet der Bundesliga-Absteiger nach einem Konter der Gäste sogar zunächst in Rückstand. Paul Seguin traf in der 22. Minute zum 1:0 für Fürth. Nach der Pause schüttelten sich die Niedersachsen und kamen direkt zum Ausgleich. Der eingewechselte Hendrik Weydandt erzielte per Kopf das 1:1 (47.). Anschließend plätscherte die Begegnung vor sich hin. Die Gastgeber erhöhten den Druck in der Schlussphase, verpassten aber dennoch den zweiten Sieg in Serie. 96 steht damit vorerst auf Tabellenplatz acht.