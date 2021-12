2. Liga kompakt: Hannover 96 schockt HSV - Dynamo Dresden verschafft sich Luft im Keller

Hannover 96 hat sechs Tage nach der Trennung von Trainer Jan Zimmermann einen ersten Schritt zur Wende gemacht. Nach zuvor acht Punktspielen ohne Sieg in Folge bezwangen die von Interimscoach Christoph Dabrowski betreuten Niedersachsen den Hamburger SV mit 1:0 (1:0) und gaben den Relegationsplatz erst einmal an Erzgebirge Aue ab. Für den HSV, der seine zuvor einzige Saison-Niederlage Mitte August bei Herbstmeister FC St. Pauli erlitten hatte war die Pleite im Kampf um den Aufstieg hingegen ein herber Dämpfer. Die Hamburger waren am Sonntag durch Robert Glatzel nach zwölf Minuten vermeintlich in Führung gegangen - das Tor wurde nach Ansicht der Videobilder jedoch zurückgepfiffen. Fast im Gegenzug sorgte dann Linton Maina für den einzigen Treffer des Nachmittags (13.).

1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg 3:0 (1:0)

Nach dem bärenstarken Saisonstart scheint Jahn Regensburg im Jahresendspurt ein wenig die Puste auszugehen. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic unterlag beim 1. FC Heidenheim mit 0:3 (0:1) und kassierte die dritte Niederlage in den vergangenen vier Punktspielen. In der Tabelle ist der Jahn damit zwar immer noch guter Dritter, verpasste es aber auch am Sonntag, den Platz in der äußerst engen Spitzengruppe weiter zu manifestieren. So rücken auch die Heidenheimer immer näher an Regensburg heran und sind nur noch einen Punkt entfernt. Für den auch von einer Roten Karte für Jahn-Stürmer David Otto (43.) begünstigten dritten FCH-Sieg in Serie sorgten Christian Kühlwetter (23.), Robert Leipertz (77.) und Jan Schöppner (90.+1).