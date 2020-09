2. Liga kompakt: Hannover 96 feiert Auftaktsieg gegen KSC - Sandhausen und Aue jubeln

Hannover 96 - Karlsruher SC 2:0 (1:0)

Hannover 96 hat seine Aufstiegshoffnungen am ersten Spieltag mit einem 2:0-Erfolg gegen den Karlsruher SC untermauert. Die Gäste aus Baden erwischten den besseren Start und verzeichneten in der Anfangsphase rund 70 Prozent Ballbesitz. Den Treffer erzielte aber Hannover - mit unfreiwilliger KSC-Unterstützung. Denn 96-Angreifer Hendrik Weydandt fing einen missratenen Querpass am Karlsruher Strafraum ab, spielte auf Marvin Ducksch, der wiederum auf Dominik Kaiser flankte. Der zog aus zehn Metern ab und traf zum 1:0 (25.). Ein Tor der Gäste von Marco Djuricin wurde aberkannt, weil der Karlsruher in der Entstehung Ducksch geschubst haben soll (28.). Nach dem Seitenwechsel hatte Ducksch nach einem Solo von Mike Frantz und einem Querschläger von Sören Gondorf das 2:0 auf dem Fuß, doch Keeper Marius Gersbeck war per Fußabwehr zu Stelle (53.). In der Schlussphase verwalteten die Niedersachsen den knappen Vorsprung. Linton Maina machte kurz vor Schluss nach Steilpass von Genki Haraguchi mit dem 2:0 alles klar (88.).